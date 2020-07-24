نواف الصباح يشكر ترامب على إرسال طائرة حربية لنقل أمير الكويت

الكويت - أ ش أ

بعث نائب أمير الكويت ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، اليوم الجمعة، رسالة شكر إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعرب فيها باسم الشعب الكويتي وباسمه وباسم الحكومة عن أسمى آيات الشكر والامتنان على سرعة استجابته بإصدار تعليماته بإرسال طائرة تابعة للقوة الجوية الأمريكية لنقل أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح إلى الولايات المتحدة لاستكمال العلاج.

ونوه الشيخ نواف الأحمد- خلال الرسالة - بأن هذه البادرة الكريمة من الرئيس الأمريكي، والتي كان صداها وأثرها الكبير لدى الشعب الكويتي، تمثل تجسيدا لأواصر العلاقات التاريخية والوطيدة التي تربط البلدين والشعبين الصديقين.

وأعرب نائب أمير الكويت ولي العهد عن تمنياته للرئيس الأمريكي بدوام الصحة وموفور العافية، وللولايات المتحدة كل التقدم والازدهار.