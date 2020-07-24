الكنيسة الأرثوذكسية الروسية: تحويل تركيا "آيا صوفيا" إلى مسجد قرار متسرع

موسكو - أ ش أ

اعتبرت الكنيسة الأرثوذكسية الروسية، اليوم الجمعة، أن قرار تحويل كاتدرائية (آيا صوفيا) من متحف إلى مسجد، قرار متسرع وذو دوافع سياسية.

وقال مصدر في الكنيسة -في تصريح لوكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية- "نأسف بشدة لأن السلطات التركية تجاهلت النداءات العديدة التي وجهتها العديد من الكنائس الأرثوذكسية المحلية بما في ذلك الكنيسة الروسية. ونأسف لأن هذا القرار اتخذ على عجل ودون داع ونفذ على الفور. لا نرى أي منطق آخر في هذا القرار غير المنطق السياسي".

وأوضح أن مثل هذه القرارات لا تساهم في السلام والاستقرار، وقال "في رأينا كلما زاد تسييس قضايا الإيمان والنظرة إلى العالم، قلّت فرص التنوع الديني والاحترام بين ممثلي الأديان المختلفة للعب دورها في تعزيز السلام والاستقرار".

ورفع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في وقت سابق من اليوم، الأذان في آيا صوفيا في إسطنبول، حيث بدأت صلاة الجمعة الأولى منذ عام 1934، من قلب المسجد.

يُذكر أن المحكمة الإدارية العليا في تركيا، في الـ10 من يوليو الجاري، ألغت قرار عام 1934 بتحويل آيا صوفيا من مسجد إلى متحف، بعد ذلك مباشرة، أعلن أردوغان أنه وقع مرسومًا بتحويل المتحف إلى مسجد وبدء أداء الصلوات فيه.