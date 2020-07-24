أكثر الكلمات إنتشاراً

سد النهضة مايغلاش عليك انتخابات الشيوخ التعايش مع كورونا امتحانات الثانوية العامة حريق إسماعيلية الصحراوي أسعار الذهب الخطيب ومرتضى منصور افتتاح الأسمرات 3 محمود رضا الفريق محمد العصار فيروس كورونا الطقس

الكنيسة الأرثوذكسية الروسية: تحويل تركيا "آيا صوفيا" إلى مسجد قرار متسرع

05:17 م الجمعة 24 يوليه 2020
الكنيسة الأرثوذكسية الروسية: تحويل تركيا "آيا صوفيا" إلى مسجد قرار متسرع

مجمع ايا صوفيا

موسكو - أ ش أ

اعتبرت الكنيسة الأرثوذكسية الروسية، اليوم الجمعة، أن قرار تحويل كاتدرائية (آيا صوفيا) من متحف إلى مسجد، قرار متسرع وذو دوافع سياسية.

وقال مصدر في الكنيسة -في تصريح لوكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية- "نأسف بشدة لأن السلطات التركية تجاهلت النداءات العديدة التي وجهتها العديد من الكنائس الأرثوذكسية المحلية بما في ذلك الكنيسة الروسية. ونأسف لأن هذا القرار اتخذ على عجل ودون داع ونفذ على الفور. لا نرى أي منطق آخر في هذا القرار غير المنطق السياسي".

وأوضح أن مثل هذه القرارات لا تساهم في السلام والاستقرار، وقال "في رأينا كلما زاد تسييس قضايا الإيمان والنظرة إلى العالم، قلّت فرص التنوع الديني والاحترام بين ممثلي الأديان المختلفة للعب دورها في تعزيز السلام والاستقرار".

ورفع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في وقت سابق من اليوم، الأذان في آيا صوفيا في إسطنبول، حيث بدأت صلاة الجمعة الأولى منذ عام 1934، من قلب المسجد.

يُذكر أن المحكمة الإدارية العليا في تركيا، في الـ10 من يوليو الجاري، ألغت قرار عام 1934 بتحويل آيا صوفيا من مسجد إلى متحف، بعد ذلك مباشرة، أعلن أردوغان أنه وقع مرسومًا بتحويل المتحف إلى مسجد وبدء أداء الصلوات فيه.

هذا المحتوى من

ايا صوفيا تركيا رجب طيب اردوغان

الخبر التالى:

نواف الصباح يشكر ترامب على إرسال طائرة حربية لنقل أمير الكويت

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 90413

    عدد المصابين

  • 31066

    عدد المتعافين

  • 4480

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 15655557

    عدد المصابين

  • 9536890

    عدد المتعافين

  • 636521

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:مباشر أولى الوديات.. الأهلي 0-0 سموحة