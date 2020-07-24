قبرص تؤكد مواصلة تعزيز تعاونها الوثيق مع الصين

نيقوسيا - أ ش أ

أكد رئيس مجلس النواب القبرصي ديميتريس سيلوريس، اليوم الجمعة، أن بلاده والصين ستواصلان تعاونهما الوثيق على أساس المبادئ والتفاهم المتبادل.

جاء ذلك في لقاء وداع أجراه سيلوريس مع السفير الصيني في نيقوسيا هوانج شينج يوان، الذي أكد بدوره أن علاقات بلاده مع قبرص مستمرة ومستقرة... وفقا لما نقلته وكالة أنباء "سي إن إيه" القبرصية على موقعها الإلكتروني.

وفي هذا الصدد، شدد السفير الصيني على ضرورة توسيع التعاون بين البلدين على مدى السنوات الأربع القادمة ليشمل المزيد من القطاعات.

وشكر رئيس مجلس النواب السفير الصيني، الذي انتهت فترة عمله في قبرص، على مساهمته في تعزيز العلاقات الثنائية الممتازة بالفعل، كما شكر الصين على دعمها لقبرص في احتواء وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

جدير بالذكر أنه جرى تقسيم قبرص منذ عام 1974 عندما غزتها تركيا، واحتلت الثلث الشمالي من الجزيرة، وفشلت حتى الآن جميع جولات محادثات السلام التي ترعاها الأمم المتحدة في التوصل إلى حل يعيد توحيد الجزيرة، وأجريت الجولة الأخيرة من المفاوضات في يوليو2017 بمنتجع "كران مونتانا" السويسري.