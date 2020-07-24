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محتجزون يفرون من سجن في جنوب أفريقيا

05:15 م الجمعة 24 يوليه 2020
محتجزون يفرون من سجن في جنوب أفريقيا

الشرطة في جنوب افريقيا

كيب تاون - (د ب أ):
أطلقت شرطة جنوب أفريقيا ودور الإصلاحيات حملة بحث واسعة عن محتجزين فروا من سجن يقع في مالمسبري بالقرب كيب تاون، اليوم الجمعة.
وقال الناطق باسم دور الإصلاحيات لوجان مايستري لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ): "ليس لدينا أرقام بعد حيث أن عملية البحث جارية".
وقالت الشرطة ودور الإصلاحيات إن فريق البحث الذي يضم مفتشين مترجلين ومركبات، أعاد بالفعل القبض على العديد من الهاربين.
وأظهر مقطع مصور نشره الناشط الشهير المناهض للجريمة على مواقع التواصل الاجتماعي يوسف ابرامجى، عددا من الرجال يفرون من سجن.
ومن غير المعلوم كيفية هروب هؤلاء المحتجزين الذين ينتظرون المحاكمة، ولكن مايستري قال إن تحقيقا جاريا وأنهم سوف يقدمون تفاصيل في أقرب وقت ممكن.
وحذرت الشرطة المواطنين من محاولة القبض على أي من الفارين ولكن نصحتهم بإبلاغ السلطات بأى معلومات تفيد في إلقاء القبض عليهم.

شرطة جنوب أفريقيا كيب تاون جنوب أفريقيا

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