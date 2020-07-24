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بوتين: الوضع على الحدود الأرمينية الأذرية حساس للغاية بالنسبة لروسيا

04:48 م الجمعة 24 يوليه 2020
بوتين: الوضع على الحدود الأرمينية الأذرية حساس للغاية بالنسبة لروسيا

فلاديمير بوتين

موسكو- (أ ش أ):

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الجمعة أن الوضع على الحدود بين أرمينيا وأذربيجان بالنسبة لروسيا حساس للغاية.

وقال بوتين، خلال اجتماع عقده مع أعضاء مجلس الأمن الروسي: "علاقاتنا مع بعض دول رابطة الدول المستقلة هامة، والأهم من ذلك الوضع على الحدود الأرمينية الأذرية لأنه حساس للغاية بالنسبة لنا"...وفقا لما نقلته وكالة أنباء سبوتنيك الروسية على موقعها الالكتروني.

وما زال الاشتباك على الحدود بين أرمينيا وأذربيجان مستمرا منذ 12 يوليو الجاري في المناطق المتاخمة - ومنها توفوز وتافوش، اللتين تحدهما أيضا جورجيا، وتقعان على بعد عدة مئات من الكيلومترات من ناجورني - قره باخ.

يذكر أنه وفقا لباكو، قتل نتيجة لهذا الصراع الحدودي 12 عسكريا أذرياً، بمن فيهم جنرال. وبدوره أعلن الجانب الأرميني مقتل خمسة عسكريين وإصابة تسعة عسكريين ومواطن مدني واحد.

وتحمل أذربيجان وأرمينيا بعضهما البعض اللوم على القصف. وأعرب عدد من البلدان والمنظمات الدولية عن قلقها إزاء الوضع على الحدود بين البلدين، ودعت الطرفين إلى الحوار.. ومن جانبها أعلنت وزارة الخارجية الروسية استعدادها للعمل كوسيط لتحقيق الاستقرار في المنطقة.

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فلاديمير بوتين أرمينيا أذربيجان روسيا

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