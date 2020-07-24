المكسيك: إصابات كورونا 370 ألفا و712 والوفيات تقترب من 42 ألفا
مكسيكو سيتي- (د ب أ):
وصل إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في المكسيك إلى 370 ألفا و712 حالة، حتى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم الجمعة بتوقيت مكسيكو سيتي، بحسب بيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.
وأظهرت البيانات أن إجمالي الوفيات في البلاد جراء الإصابة بالفيروس وصل إلى 41 ألفا و908 وفاة. وتعافى حتى الآن 275 ألفا و454 مصابا من مرض "كوفيد-19" الذي يسببه الفيروس.
وأعلنت المكسيك تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في البلاد قبل حوالي 21 أسبوعا.
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