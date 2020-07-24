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فلسطين: تسجيل 537 إصابة جديدة بكورونا

01:26 م الجمعة 24 يوليه 2020
فلسطين: تسجيل 537 إصابة جديدة بكورونا

فيروس كورونا

رام الله- (أ ش أ):

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الجمعة تسجيل 537 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وأوضحت الوزارة - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" - أنه تم تسجيل 3 حالات وفاة، ليرتفع عدد الوفيات إلى 73 حالة وشفاء 235 حالة، ليبلغ عدد المتعافين 3629 حالة.

وأضافت أن نسبة التعافي بشكل عام في فلسطين بلغت 29.2% ونسبة الوفاة 0.6% من مجمل الإصابات المسجلة.

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فيروس كورونا فلسطين وزارة الصحة الفلسطينية كوفيد 19

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