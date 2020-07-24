فلسطين: تسجيل 537 إصابة جديدة بكورونا
رام الله- (أ ش أ):
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الجمعة تسجيل 537 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.
وأوضحت الوزارة - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" - أنه تم تسجيل 3 حالات وفاة، ليرتفع عدد الوفيات إلى 73 حالة وشفاء 235 حالة، ليبلغ عدد المتعافين 3629 حالة.
وأضافت أن نسبة التعافي بشكل عام في فلسطين بلغت 29.2% ونسبة الوفاة 0.6% من مجمل الإصابات المسجلة.
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