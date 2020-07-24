إسرائيل: 1892 إصابة جديدة بكورونا و3 وفيات
غزة- (أ ش أ):
أعلن مركز المعلومات والمعرفة الوطني لمكافحة فيروس كورونا في إسرائيل، اليوم الجمعة، تسجيل ألف و892 إصابة جديدة بكورونا خلال الساعات الـ24 الماضية لترتفع بذلك الحالات الخطيرة إلى 304.
وأوضح المركز، حسبما نقلت صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية، أن إجمالي عدد الإصابات بلغ 32 ألفًا و94 إصابة، في حين تماثل 25 ألفًا و792 شخصًا للشفاء.
وتوفي 3 أشخاص إثر إصابتهم بالفيروس لتصل حصيلة الوفيات الناجمة عن الإصابة بكورونا 443 وفاة.
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