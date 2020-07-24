الإمارات تسجل 261 حالة إصابة جديدة بكورونا
أبوظبي- (أ ش أ):
أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية اليوم الجمعة تسجيل 261 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، ليرتفع إجمالي الحالات المسجلة إلي 58 ألفا و249 حالة.
وذكرت الصحة الإماراتية في بيان أوردته وكالة الأنباء الإماراتية (وام) أنه تم تسجيل حالة وفاة جديدة ليرتفع إجمالي الوفيات في الامارات جراء الفيروس إلي 343 حالة، كما تم تسجيل تعافي 387 حالة، ليرتفع إجمالي حالات التعافي إلي 51 ألفا و235 حالة.
هذا المحتوى من
الخبر التالى:الاحتلال الإسرائيلي يمدد اعتقال محافظ القدس 7 أيام
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
90413
عدد المصابين
-
31066
عدد المتعافين
-
4480
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
15655557
عدد المصابين
-
9536890
عدد المتعافين
-
636521
عدد الوفيات
إعلان