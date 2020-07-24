الإمارات تسجل 261 حالة إصابة جديدة بكورونا

أبوظبي- (أ ش أ):

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية اليوم الجمعة تسجيل 261 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، ليرتفع إجمالي الحالات المسجلة إلي 58 ألفا و249 حالة.

وذكرت الصحة الإماراتية في بيان أوردته وكالة الأنباء الإماراتية (وام) أنه تم تسجيل حالة وفاة جديدة ليرتفع إجمالي الوفيات في الامارات جراء الفيروس إلي 343 حالة، كما تم تسجيل تعافي 387 حالة، ليرتفع إجمالي حالات التعافي إلي 51 ألفا و235 حالة.