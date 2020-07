بث مباشر لأول صلاة جمعة في آيا صوفيا بعد تحويله إلى مسجد

أنقرة- (بي بي سي):

تقام صلاة الجمعة للمرة الأولى في آيا صوفيا في اسطنبول منذ أن أصدر الرئيس رجب طيب أردوغان مرسوما بعودته مرة أخرى إلى مسجد بعدما أبطلت محكمة عليا تركية مرسوما قديما بتحويله إلى متحف.

في 10 يوليو الجاري، ألغت المحكمة الإدارية العليا التركية، قرار مجلس الوزراء الصادر في 24 نوفمبر 1934، بتحويل "آيا صوفيا" من مسجد إلى متحف.

وفي عام 532 م، أمر الإمبراطور البيزنطي، جستنيان الأول، ببناء كنيسة في القسطنطينية (إسطنبول حالياً) على أنقاض أخرى تعرضت للبناء والهدم أكثر من مرة. واستغرق بناء كاتدرائية آيا صوفيا -والتي تعني "الحكمة الإلهية" باللغة اليونانية- خمس سنوات.

وظلت آيا صوفيا أضخم كاتدرائية مسيحية في العالم حتى بناء كاتدرائية إشبيلية عام 1520 م، ووُصفت بجوهرة العمارة البيزنطية وعُدت واحدة من أبرز المعالم التاريخية حول العالم على الإطلاق.

وبعد سقوط القسطنطينية في أيدي العثمانيين في أواخر مايو 1453 م، حُولت الكنيسة إلى مسجد، وأدى به السلطان محمد الثاني (المعروف باسم محمد الفاتح) أول صلاة جمعة بعد دخوله المدينة وكان ذلك في الفاتح من يونيو من العام ذاته، مُصدرا أوامر بتغطية الرسوم والنقوش المسيحية.

وعلى مدى السنوات التالية أُضيفت سمات معمارية إسلامية للمبنى مثل المنبر والمحراب ومآذنه الأربع.

وما بين كنيسة ومسجد ومتحف تظل لبناء "آيا صوفيا" في مدينة اسطنبول التركية رمزية تاريخية ودينية وسياسية كبرى على مدار عمرها الممتد لما يقرب من 1500 عام، فضلاً عن كونها تحفة معمارية فريدة وأحد أهم الآثار الفنية في العالم.

