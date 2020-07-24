قصف معقل الشيعة يثير تظاهرات ضد قوات الأمن الباكستانية

إسلام أباد- (د ب أ):

أثار تفجير استهدف مسلمين شيعة في شمال غرب باكستان تظاهرات احتجاجا ضد قوات الأمن لفشلها في حماية الشيعة من الجماعات السنية المتطرفة.

وأصيب 18 شخصا عندما انفجرت قنبلة زرعت داخل صندوق خضروات في سوق أمس الخميس في بلدة باراتشينار الواقعة في منطقة ذات أغلبية شيعية محاطة بمناطق كانت جماعة طالبان السنية تسيطر عليها في الماضي.

وشهدت المنطقة العديد من التفجيرات المميتة في السنوات الأخيرة.

نزل الآلاف إلى الشوارع في باراتشينار للإعراب عن غضبهم من قوات الأمن التي اتهموها بالفشل في توفير الحماية، حسبما قال ساكن محلي يدعى أزمت بانجاش اليوم الجمعة.

ونظم المتظاهرون اعتصاما أمام نادي الصحافة المحلي وقضى المئات منهم المساء في العراء، حسبما قال علي توري الذي شارك في المظاهرات.

وقالت "حركة بشتون تحفُظ" الحقوقية الشعبية ونقابات المحاميين المحلية إنهم سوف يدعون لمزيد من التظاهرات في حال لم يتم القبض على المنفذين.

وقال منظور باشتين زعيم حركة بشتون تحفظ: "موجة العنف الجديدة هذه مستمرة منذ شهور عدة. ونريد إنهاؤها".