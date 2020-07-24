اردوغان يصل إلى مسجد "آيا صوفيا" في اسطنبول لأداء صلاة الجمعة
اسطنبول- (د ب أ):
وصل الرئيس التركي، رجب طيب اردوغان مرتديا كمامة إلى مسجد "آيا صوفيا" لأداء صلاة الجمعة.
وكان يرافقه اردوغان رئيس الشؤون الدينية على أرباش وأعضاء من حكومته.
وذكر اردوغان، الذي وقع المرسوم بتحويل المتحف إلى مسجد في العاشر من يوليو ،انذاك أن حلمه منذ شبابه قد تحقق.
ورفض اردوغان إدانة دولية من حلفائه الغربيين وزعماء كنسيين، قائلا إنه "الحق التاريخي والسيادي" لتركيا.
وآيا صوفيا أحد المواقع المدرج في قائمة التراث العالمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو )منذ عام 1985، وهي معلم ثقافي لكل من المسيحيين والمسلمين.
وأعربت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وروسيا واليونسكو ومختلف القادة الكنيسيين عن قلقهم إزاء تغيير الوضع.
الخبر التالى:قصف معقل الشيعة يثير تظاهرات ضد قوات الأمن الباكستانية
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
90413
عدد المصابين
-
31066
عدد المتعافين
-
4480
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
15655557
عدد المصابين
-
9536890
عدد المتعافين
-
636521
عدد الوفيات
إعلان