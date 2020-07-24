اردوغان يصل إلى مسجد "آيا صوفيا" في اسطنبول لأداء صلاة الجمعة

اسطنبول- (د ب أ):

وصل الرئيس التركي، رجب طيب اردوغان مرتديا كمامة إلى مسجد "آيا صوفيا" لأداء صلاة الجمعة.

وكان يرافقه اردوغان رئيس الشؤون الدينية على أرباش وأعضاء من حكومته.

وذكر اردوغان، الذي وقع المرسوم بتحويل المتحف إلى مسجد في العاشر من يوليو ،انذاك أن حلمه منذ شبابه قد تحقق.

ورفض اردوغان إدانة دولية من حلفائه الغربيين وزعماء كنسيين، قائلا إنه "الحق التاريخي والسيادي" لتركيا.

وآيا صوفيا أحد المواقع المدرج في قائمة التراث العالمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو )منذ عام 1985، وهي معلم ثقافي لكل من المسيحيين والمسلمين.

وأعربت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وروسيا واليونسكو ومختلف القادة الكنيسيين عن قلقهم إزاء تغيير الوضع.