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القنصل العام الأمريكي: العلاقات القوية مع فيتنام تعزز الأمن الأمريكي

10:54 ص الجمعة 24 يوليه 2020
القنصل العام الأمريكي: العلاقات القوية مع فيتنام تعزز الأمن الأمريكي

علم امريكا

هانوي- (د ب أ):

ذكرت وسائل إعلام اليوم الجمعة أن القنصل العام الأمريكي في فيتنام ماري دامور قالت خلال اجتماع للاحتفال بمرور 25 عاما على العلاقات الدبلوماسية بين البلدين إن العلاقات القوية مع فيتنام تعزز الأمن القومي الأمريكي.

وقالت دامور، وفق ما أوردته "في إن إكسبريس"، "عرضت فيتنام على الولايات المتحدة شراكة مستقرة ومزدهرة في جنوب شرق آسيا تسهم في السلام والأمن الدوليين، ودعم حكم القانون في منطقة المحيطين الهندي والهادئ ."

واتخذت الدولتان خطوات لتعزيز العلاقات بينهما وسط توترات مستمرة مع الصين بشأن بحر الصين الجنوبي المتنازع عليه.

ووقعتا مذكرة تفاهم تعهدتا فيهما بالعمل سويا لمنع "الترهيب غير القانوني" لسفن الصيد الفيتنامية، وفقا لبيان صادر عن السفارة الأمريكية في هانوي يوم الأربعاء.

يشار إلى أن الصين تدعي بأحقيتها في كامل بحر الصين الجنوبي تقريبا، وهو مسار شحن رئيسي يُعتقد أنه غني بالموارد البحرية والمعادن.

فيتنام ماري دامور الأمن الأمريكي الولايات المتحدة

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