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القيادة المركزية الأمريكية تعلن تفاصيل حادثة الطائرة الإيرانية

10:46 ص الجمعة 24 يوليه 2020
القيادة المركزية الأمريكية تعلن تفاصيل حادثة الطائرة الإيرانية

أرشيفية

واشنطن- ( أ ش أ):

كشفت القيادة المركزية الأمريكية، اليوم الجمعة، تفاصيل حادث طائرة الركاب الإيرانية في الأجواء السورية، بعد حديث عن اعتراض مقاتلتين أمريكيتين لها.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية في بيان نقلته قناة "الحرة"، "قمنا بمهمة جوية روتينية على مسافة ألف متر من طائرة إيرانية، والمهمة الجوية تمت أثناء تحليق الطائرة فوق قاعدة التنف العسكرية".

وأضافت "أجرينا المهمة للتأكد من سلامة جنود التحالف في القاعدة"، مؤكدة أن "المهمة الروتينية تمت على مسافة آمنة ووفق المعايير الدولية".

وقال المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية العقيد بل أوربان، إنه تم إجراء التدقيق البصري لضمان السلامة لعناصر التحالف الدولي في معسكر التنف.

وأضاف أنه "بمجرد أن حدد طيار المقاتلة إف-15 بأنها طائرة ركاب لشركة ماهان آير ، فتحت المقاتلة الأمريكية مسافة آمنة إلى الطائرة، كما تم إجراء التقاطع المهني وفقا للمعايير الدولية.

وقال التلفزيون الإيراني، في وقت سابق، إن طائرتين حربيتين اقتربتا من طائرة ركاب إيرانية في المجال الجوي السوري مما دفع الطيار إلى تغيير الارتفاع سريعا لتجنب الاصطدام، وهو ما تسبب في إصابة عدد من الركاب.

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