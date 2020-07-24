الصين تطلب من الولايات المتحدة إغلاق قنصليتها في تشنجدو

بكين - (د ب أ):

أعلنت وزارة الخارجية الصينية اليوم الجمعة أن بكين طلبت من الولايات المتحدة إغلاق قنصليتها في مدينة تشنجدو بجنوب غربي الصين.

ووصف وانغ وين بين، المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، مزاعم الولايات المتحدة بأن القنصلية الصينية في هيوستن تسرق الملكية الفكرية "بافتراءات خبيثة".

ودعا المتحدث الصيني واشنطن إلى التوقف عن استخدام أي عذر لإزعاج العلماء الصينيين أو مضايقتهم في الولايات المتحدة.

في المقابل، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه من المحتمل إغلاق المزيد من قنصليات الصين، مضيفاً أنه لا يستبعد أن تطلب واشنطن من بكين إغلاق بعض المؤسسات الدبلوماسية الأخرى في الولايات المتحدة، بعد القنصلية العامة في هيوستن.

وكانت الصين دعت الولايات المتحدة إلى العدول الفوريّ عن قرارها بإغلاق القنصلية العامة في هيوستن، وأعلنت الخارجية الصينية أنها ستردُّ على هذا القرار على النحو المناسب.