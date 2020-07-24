حادث "ماهان إير".. فصل جديد من التوترات بين إيران وأمريكا

بدأت جولة جديدة من التوترات في العلاقات الأمريكية الإيرانية بعد اعتراض مقاتلتين لطائرة ركاب إيرانية في الأجواء السورية وتوعد إيران بالتصعيد.

بدأت الأزمة بالقرب من قاعدة "التنف" في سوريا، حينما اقتربت مقاتلتين من طائرة ركاب إيرانية تابعة لشركة "ماهان آير"، ما دفع قائدة الطائرة للهبوط بسرعة مفاجئة لتفادي التصادم مع الطائرتين، وهو ما أدى لإصابات متعددة ووفاة أحد الركاب، وفق سكاي نيوز.

وذكرت رويترز أن الطائرة الإيرانية كانت متوجهة من طهران إلى بيروت وهبطت بسلام في العاصمة اللبنانية، وعلى متنها ركاب من إيران ولبنان، مؤكدةً أن الطائرة عادت إلى طهران صباح اليوم الجمعة.

وعرض التلفزيون الإيراني مقاطع فيديو صوّرها أشخاص على متن طائرة "ماهان آير" تظهر الركاب يصرخون عند تغيير قائد الطائرة لمسارها بشكل فجائي.

وأظهر فيديو آخر من داخل الطائرة مقاتلتين على الأقل تحلّقان إلى جانب طائرة الركاب الإيرانية.

وقال موقع التلفزيون الإيراني إنه "بينما كانت الطائرة الإيرانية في الأجواء فوق سوريا، اقتربت طائرة مقاتلة من طائرة ماهان آير".

وأضاف: "بعد هذا العمل الخطير، خفض قائد طائرة الركاب ارتفاعها بسرعة لتجنّب التصادم مع المقاتلة، ما أدّى إلى جرح عدد من الركاب على متنها".

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، عباس موسوي، إن الواقعة قيد التحقيق وإن بلاده ستتخذ الإجراءات القانونية والسياسية اللازمة.

وأضاف موسوي أن رسالة تم نقلها إلى السفير السويسري في طهران، الذي يمثل المصالح الأميركية في إيران، مفادها بأنه إذا وقع أي حادث للطائرة لدى عودتها، فإن بلاده ستحمل الولايات المتحدة المسؤولية، وفق الموقع الإلكتروني للوزارة.

وكشفت القيادة المركزية الأمريكية، ليل الخميس الجمعة، تفاصيل ما حدث لطائرة الركاب الإيرانية في الأجواء السورية.

وذكرت القيادة المركزية الأمريكية، على حسابها الرسمي على "تويتر": "قمنا بمهمة جوية روتينية على مسافة ألف متر من طائرة إيرانية. والمهمة الجوية تمت أثناء تحليق الطائرة فوق قاعدة التنف العسكرية".

وأضافت "أجرينا المهمة للتأكد من سلامة جنود التحالف في القاعدة"، مؤكدة أن "المهمة الروتينية تمت على مسافة آمنة ووفق المعايير الدولية".

وقال المتحدث باسم القيادة المركزية الأميركية، العقيد بل أوربان: "تم إجراء التدقيق البصري لضمان السلامة لعناصر التحالف الدولي في معسكر التنف".

وأضاف "بمجرد أن حدد طيار المقاتلة إف-15 بأنها طائرة ركاب لماهان آير فتحت المقاتلة الأميركية مسافة آمنة إلى الطائرة. وتم إجراء التقاطع المهني وفقًا للمعايير الدولية".

يشار إلى أن إسرائيل والولايات المتحدة تتهمان منذ فترة طويلة شركة ماهان إير بنقل أسلحة لمقاتلين مرتبطين بإيران في سوريا وأماكن أخرى.

وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على شركة ماهان إير عام 2011، وقالت إنها قدمت الدعم المالي وغيره من أشكال الدعم للحرس الثوري الإيراني، الأمر الذي زاد من التوتر بين البلدين.