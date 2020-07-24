إيران تبدأ تحقيقاتها في اعتراض طائرتها المدنية بمقاتلتين أمريكيتين في الأجواء السورية

حمّل المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، عباس موسوي، الولايات المتحدة مسؤولية سلامة طائرة الركاب الإيرانية التابعة لشركة "ماهان" الإيرانية، وذلك بعد اعتراض مقاتلتين أمريكيتين للطائرة الإيرانية في الأجواء السورية.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إيرنا"، عن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، مساء الخميس، أن السلطات الإيرانية بدأت تحقيقاتها في الحادث، مشيرًا إلى أنه بعد استكمال التحقيق سيتم اتخاذ الإجراءات السياسية والقانونية اللازمة.

وأضاف موسوي، وفق ما نقلت عنه أيضًا "سي إن إن"، أن مندوب إيران في الأمم المتحدة، مجيد تخت روانجي، أبلغ الأمين العام، أنطونيو غوتيريش، بتفاصيل الحادث، مع التأكيد على أنه في حالة وقوع أي حادث للطائرة خلال رحلة عودتها إلى طهران، فإن "الجمهورية الإسلامية الإيرانية تحمل أمريكا المسؤولية"، لافتًا إلى أنه تم تسليم هذه الرسالة للسفير السويسري في طهران، بصفته ممثلاً للمصالح الأمريكية في طهران.

وتعرض عدد من ركاب الطائرة الإيرانية للإصابة، نتيجة انخفاض الطائرة بشكل مفاجئ، بعد اقتراب مقاتلتين من الطائرة الإيرانية التي كانت في طريقها إلى بيروت، في الأجواء السورية.

وقالت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إيرنا"، مساء الخميس، إن مقاتلتين أمريكيتين، اعترضتا، طائرة ركاب إيرانية في الأجواء السورية.

ونقلت الوكالة، عن قائد طائرة الركاب التابعة لشركة "ماهان" الإيرانية، أنه تواصل مع قائدي الطائرتين الحربيتين، للمطالبة بالتزام مسافة الأمان اللازمة، مؤكدًا أن المقاتلتين تابعتين للولايات المتحدة، على عكس ما تشير إليه تقارير إيرانية أخرى حول أن الطائرتين إسرائيليتين.

وأوضحت الوكالة، أن السلطات الإيرانية، بصدد اتخاذ إجراءات دبلوماسية وقانونية بهدف إعلان الاحتجاج الرسمي، تجاه ما وصفته بـ"القرصنة الجوية من قبل مقاتلات الجيش الأمريكي، وتهديد أرواح ركاب الطائرة المدنية".​