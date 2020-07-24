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خطة العودة.. ترامب يخصص 105 مليار دولار للمدارس

12:47 ص الجمعة 24 يوليه 2020
خطة العودة.. ترامب يخصص 105 مليار دولار للمدارس

دونالد ترامب

(وكالات):

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء الخميس، أنه سيصدر دليلا بشأن كيفية إعادة فتح المدارس بشكل آمن، مُعلنًا تخصيص 105 مليار دولار كتمويل إضافي للمدارس في خطة العودة.

وخلال مؤتمر صحفي عن مستجدات فيروس كورونا، قال ترامب أن 105 مليار دولار ستذهب إلى المدارس كجزء من مشروع القانون المقبل لتخفيف آثار وباء كورونا ودعم التخفيف بما في ذلك أحجام الفصول الأصغر والمزيد من المعلمين ومساعدين المعلمين وإعادة تخصيص الأماكن لممارسة الإبعاد الاجتماعي.

وقال ترامب: "إذا لم يعاد فتح المدارس، فيجب أن يذهب التمويل إلى الآباء لإرسال الأطفال إلى المدارس العامة أو الخاصة أو المستأجرة أو الدينية أو المنزلية التي يختارونها".

واوضح ترامب قائلا: "لم يكن التعلم عبر الإنترنت بديلاً فعالًا للتعلم الشخصي والتواجد في المدرسة والوجود في الحرم الجامعي أمر مهم للغاية".

وأضاف: "نعتقد أنه لا يمكن إعادة فتح العديد من المناطق التعليمية بأمان بشرط أن تنفذ إجراءات التخفيف والبروتوكولات الصحية لحماية الأسر وحماية المعلمين وحماية الطلاب".

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