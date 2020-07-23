رسميًا.. تكليف عز الدين التواتي الفالح متحدثًا باسم الحكومة الليبية

بنغازي - أ ش أ

أصدر رئيس مجلس الوزراء الليبي عبد الله الثني، قرارًا بتكليف عز الدين التواتي المبروك الفالح متحدثا رسميًا باسم الحكومة الليبية.

وذكرت وكالة الأنباء الليبية ان القرار الذي صدر اليوم من مجلس الوزراء الليبي يحمل رقم (98) لسنة 2020 .