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رسميًا.. تكليف عز الدين التواتي الفالح متحدثًا باسم الحكومة الليبية

11:56 م الخميس 23 يوليه 2020
رسميًا.. تكليف عز الدين التواتي الفالح متحدثًا باسم الحكومة الليبية

رئيس الوزراء الليبي عبد الله الثني

بنغازي - أ ش أ

أصدر رئيس مجلس الوزراء الليبي عبد الله الثني، قرارًا بتكليف عز الدين التواتي المبروك الفالح متحدثا رسميًا باسم الحكومة الليبية.

وذكرت وكالة الأنباء الليبية ان القرار الذي صدر اليوم من مجلس الوزراء الليبي يحمل رقم (98) لسنة 2020 .

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عبد الله الثني رئيس مجلس الوزراء الليبي عز الدين التواتي الفالح الحكومة الليبية

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