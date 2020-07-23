إيران: أجرينا اتصالاً مع الأمم المتحدة بشأن "طائرة ماهان"

(وكالات):

أكدت طهران، اليوم الخميس، أن المسؤولين الإيرانيين أجروا اتصالات مع الأمين العام للأمم المتحدة بشأن حادث طائرة ماهان الإيرانية.

وقالت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الخميس، إنها ستدرس تفاصيل حادثة طائرة "ماهان" المدنية لاتخاذ الإجراءات السياسية والقانونية بعد اكتمال المعلومات بشأنها.

وأضافت الخارجية الإيرانية أنها أبلغت السفارة السويسرية في طهران راعية المصالح الأمريكية، أن واشنطن تتحمل مسؤولية أي حادث تتعرض له الطائرة أثناء عودتها إلى إيران.

وأفادت بأنها أبلغت مندوب إيران في الأمم المتحدة مجيد روانتشي، الذي بدوره أعلم الأمين العام أنطونيو جوتيريش بأن الولايات المتحدة مسؤولة عن أي حادثة تتعرض لها الطائرة أثناء رجوعها أدراجها إلى العاصمة.

وقد اعترضت مقاتلتان، اليوم الخميس، طائرة ركاب إيرانية فوق الأجواء السورية، أثناء توجهها إلى بيروت.

وقال التلفزيون الإيراني إن طائرتين حربيتين اقتربتا من طائرة ركاب إيرانية في المجال الجوي السوري مما دفع الطيار إلى تغيير الارتفاع سريعا لتجنب الاصطدام، وهو ما تسبب في إصابة عدد من الركاب.

وقال مصدر في مطار بيروت لوكالة "رويترز" إن "الطائرة الإيرانية التابعة لشركة ماهان إير كانت متوجهة من طهران إلى بيروت وهبطت بسلام في العاصمة اللبنانية".

من جانبه، أكد رئيس مطار بيروت، فادي الحسن، لرويترز، ان جميع ركاب الطائرة الإيرانية التي هبطت في مطار بيروت خرجوا، مضيفاً أن هناك بعض الإصابات الطفيفة.

وتضاربت الأنباء بشان هوية المقاتلة، إذ نقلت وسائل إعلام إيرانية عن قائد الطائرة قوله إن مقاتلتان أميركيتان اقتربتا من الطائرة في المجال الجوي السوري، فيما قالت وسائل إعلام بأن المقاتلتين إسرائيليتين.

ونقلت وكالة "رويترز" عن وكالة هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية للأنباء، إن طائرة مقاتلة "إسرائيلية" اقتربت من طائرة ركاب إيرانية في المجال الجوي السوري مما دفع الطيار إلى تغيير الارتفاع سريعا لتجنب الاصطدام، وهو ما تسبب في إصابة عدد من الركاب.

وأظهر تسجيل مصور نشرته الوكالة طائرة مقاتلة من نافذة طائرة الركاب وتعليقات من راكب كان وجهه مخضبا بالدماء.

فيما قال كابتن طائرة الركاب الإيرانية لوسائل إعلام إيرانية: "تواصلت مع طياري المقاتلات وطلبت منهم مراعاة المسافة الآمنة".

وصرح قائد الطائرة التابعة للخطوط الجوية، بأنه خلال تواصله مع المقاتلتين للحفاظ على مسافة الأمان، أبلغه الطياران بأنهما "أمريكيان".