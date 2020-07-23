أكثر الكلمات إنتشاراً

سد النهضة مايغلاش عليك انتخابات الشيوخ التعايش مع كورونا امتحانات الثانوية العامة حريق إسماعيلية الصحراوي أسعار الذهب الخطيب ومرتضى منصور افتتاح الأسمرات 3 محمود رضا الفريق محمد العصار فيروس كورونا الطقس

"الطيران السوري": التحالف الدولي اعترض طائرة ماهان الإيرانية

11:00 م الخميس 23 يوليه 2020
"الطيران السوري": التحالف الدولي اعترض طائرة ماهان الإيرانية

التحالف الدولي اعترض طائرة ماهان الإيرانية

دمشق - (د ب أ):

قالت مصادر بالطيران المدني السوري، اليوم الخميس، أن طيران يعتقد أنه تابع للتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة اعترض طائرة مدنية إيرانية في الأجواء السورية بمنطقة التنف، ما اضطر الطيار لخفض مستوى الطيران بشكل حاد أدى لوقوع إصابات طفيفة بين الركاب.

وأضافت المصادر لوكالة الأنباء السورية "سانا" أن الطائرة الإيرانية كانت قادمة من العاصمة الإيرانية طهران في طريقها إلى بيروت عبر الأجواء السورية وتم اعتراضها من طيران حربي في منطقة التنف.

وأشارت المصادر إلى أن الطائرة واصلت رحلتها إلى بيروت.

وقال كابتن طائرة الركاب الإيرانية لوسائل إعلام إيرانية: "تواصلت مع طياري المقاتلات وعرفوا أنفسهم على أنهم أمريكيون وطلبت منهم مراعاة المسافة الآمنة".

وهذه هي المرة الاولى التي يتم فيها اعتراض وتهديد طائرة ركاب مدنية في الأجواء السورية.

الطيران السوري طائرة ماهان ايران التحالف الدولي

الخبر التالى:

ترامب وبوتين يبحثان هاتفيا سباق التسلح وقضايا الاستقرار الاستراتيجي

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 90413

    عدد المصابين

  • 31066

    عدد المتعافين

  • 31066

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 15321211

    عدد المصابين

  • 8721542

    عدد المتعافين

  • 625888

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:3 أرقام مبشرة لكورونا في مصر.. والمتعافون أكثر من المصابين لأول مرة- تفاعلي