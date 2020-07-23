"الطيران السوري": التحالف الدولي اعترض طائرة ماهان الإيرانية

دمشق - (د ب أ):

قالت مصادر بالطيران المدني السوري، اليوم الخميس، أن طيران يعتقد أنه تابع للتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة اعترض طائرة مدنية إيرانية في الأجواء السورية بمنطقة التنف، ما اضطر الطيار لخفض مستوى الطيران بشكل حاد أدى لوقوع إصابات طفيفة بين الركاب.

وأضافت المصادر لوكالة الأنباء السورية "سانا" أن الطائرة الإيرانية كانت قادمة من العاصمة الإيرانية طهران في طريقها إلى بيروت عبر الأجواء السورية وتم اعتراضها من طيران حربي في منطقة التنف.

وأشارت المصادر إلى أن الطائرة واصلت رحلتها إلى بيروت.

وقال كابتن طائرة الركاب الإيرانية لوسائل إعلام إيرانية: "تواصلت مع طياري المقاتلات وعرفوا أنفسهم على أنهم أمريكيون وطلبت منهم مراعاة المسافة الآمنة".

وهذه هي المرة الاولى التي يتم فيها اعتراض وتهديد طائرة ركاب مدنية في الأجواء السورية.