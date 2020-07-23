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الرئاسة الفلسطينية تدين اعتقال الاحتلال محافظ القدس

10:31 م الخميس 23 يوليه 2020
الرئاسة الفلسطينية تدين اعتقال الاحتلال محافظ القدس

عدنان غيث

رام الله - أ ش أ

أدانت الرئاسة الفلسطينية اليوم الخميس، اعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلي، محافظ القدس المناضل عدنان غيث قبل عدة أيام.

وقالت الرئاسة - في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" - "نستنكر حملة استهداف الاحتلال الإسرائيلي للمناضلين من أبناء مدينة القدس والإجراءات التعسفية بحقهم"، وحيت الرئاسة صمود المناضلين ودورهم في الدفاع عن القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، مؤكدة أن الإجراءات الإسرائيلية بحق عاصمتنا ومناضلينا هناك، لن تثنينا عن التمسك بثوابتنا والدفاع عن مقدساتنا وعاصمتنا الأبدية.

يشار إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت محافظ القدس 17 مرة منذ توليه مهامه قبل عامين، إضافة إلى أنها تمنعه من دخول الضفة العربية.

الرئاسة الفلسطينية فلسطين عدنان غيث محافظ القدس

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