وكالة إرنا الإيرانية: وفاة أحد المصابين في طائرة ماهان

(وكالات):

أفادت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، اليوم الخميس، بوفاة أحد مصابي طائرة ماهان الإيرانية التي تعرضت لحادث في المجال الجوي السوري.

وقالت وكالة "رويترز"، نقلاً عن وكالة هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية للأنباء بأن طائرة مقاتلة إسرائيلية اقتربت من طائرة ركاب إيرانية في المجال الجوي السوري، مما دفع الطيار إلى تغيير الارتفاع سريعاً لتجنب الاصطدام، ما تسبب في إصابة عدد من الركاب.

وأدت عملية الاعتراض إلى إصابة عدد من ركاب طائرة خطوط (ماهان) الإيرانية بجروح، جراء الانخفاض والارتفاع المفاجئ.

وأظهر تسجيل مصور نشرته وكالة هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية للأنباء طائرة مقاتلة من نافذة طائرة الركاب وتعليقات من راكب.