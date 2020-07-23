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بوتين يمنح رئيس الشيشان رتبة "لواء" في الجيش الروسي

08:54 م الخميس 23 يوليه 2020
بوتين يمنح رئيس الشيشان رتبة "لواء" في الجيش الروسي

رئيس جمهورية الشيشان الروسية، رمضان قاديروف

موسكو - (د ب أ):

أعلن رئيس الشيشان رمضان قاديروف، اليوم الخميس، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد منحه رتبة "ميجور جنرال" (لواء) في الجيش الروسي.

ويدين قاديروف، كزعيم لجمهورية روسية بها الكثير من الحركات الانفصالية، بالولاء لبوتين.

وقال الرئيس الشيشاني في بيان: "أنا جندي مخلص مشاة لرئيسنا (بوتين)."

ولم يصدر تأكيد من الرئاسة الروسية (الكرملين) بشأن منح الرتبة العسكرية لقاديروف.

ويتولى قاديروف، الذي يبلغ من العمر 43 عاما، منذ أكثر من عشر سنوات منصب رئيس جمهورية الشيشان ذات الأغلبية المسلمة والتي تقع في شمال القوقاز.

وفي وقت سابق الأسبوع الجاري، فرضت الولايات المتحدة عقوبات بحق قاديروف وبعض أفراد عائلته لارتكابهم ما تراه واشنطن انتهاكات حقوقية خطيرة.

رئيس الشيشان رمضان قاديروف فلاديمير بوتين روسيا

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