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بعد تجاوز الإصابات 15 مليونًا.. الصحة العالمية توجه نصائح للتعامل مع "كورونا"

08:48 م الخميس 23 يوليه 2020
بعد تجاوز الإصابات 15 مليونًا.. الصحة العالمية توجه نصائح للتعامل مع "كورونا"

تيدروس أدهانوم جيبريسوس

جنيف - (د ب أ):

قال مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، اليوم الخميس، إنه يتعين على الناس أن يدركوا تماما أن أعمالهم اليومية لها تأثير على مسار جائحة فيروس كوروناء، حيث ارتفع عدد حالات الإصابة في أنحاء العالم إلى أكثر من 15 مليون حالة.

وقال مدير المنظمة في مؤتمر صحفي بجنيف: "نطلب من الجميع أن يتعاملوا مع القرارات بشأن أين يذهبون وماذا يفعلون ومن يلتقون، كما لو كانت قرارات حياة أو موت".

وأضاف: "قد لا يتعلق الأمر بحياتك، لكن خياراتك قد تمثل فارقا بين الحياة والموت لشخص تحبه، أو لشخص غريب تمامًا".

وقال تيدروس إنه يجب على الناس في الدول التي نجحت بالفعل في خفض معدلات الإصابة أن يبقوا على يقظة بشكل خاص بشأن مواكبة أحدث اتجاهات العدوى، وبشأن الحفاظ على التباعد الاجتماعي، ونظافة اليدين، واتباع النصائح المتعلقة بالصحة العامة.

تيدروس أدهانوم جيبريسوس منظمة الصحة العالمية جنيف فيروس كورونا

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