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أمير الكويت يصل الولايات المتحدة لاستكمال العلاج

08:31 م الخميس 23 يوليه 2020
أمير الكويت يصل الولايات المتحدة لاستكمال العلاج

الشيخ صباح الأحمد الجابر أمير الكويت

(وكالات):

وصل أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الصباح، الخميس، إلى الولايات المتحدة الأمريكية، لاستكمال العلاج.

وأكدت وكالة الأنباء الكويتية، أن الشيخ صباح الأحمد الصباح، بحالة صحية مستقرة، لافتة إلى أن نائب رئیس الحرس الوطني، الشیخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، كان على رأس مرافقيه.

وغادر أمير الكويت البلاد فجر الخميس، إلى الولايات المتحدة، لاستكمال علاجه الطبي "بناء على مشورة الفریق الطبي المعالج له"، وفق ما ذكر وزیر شؤون الدیوان الأمیري، الشیخ علي جراح الصباح.

وأوضح وزير شؤون الديوان الأميري، أن الشيخ صباح الأحمد الصباح أجرى عملية جراحية صباح الاثنين، "تكللت بفضل الله ومنته بالتوفيق والنجاح".

والسبت، صدر أمر أميري بالاستعانة بولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، لممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية، مؤقتا.

صباح الأحمد الجابر أمير الكويت

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