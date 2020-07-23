السفير أحمد أبوزيد يرفع العلم المصري في أوتاوا بمناسبة ذكرى ثورة يوليو

أوتاوا - أ ش أ

رفع السفير المصري لدى كندا، أحمد أبوزيد، صباح اليوم الخميس، العلم المصري أمام مقر دار بلدية أوتاوا بمناسبة الاحتفال بالذكرى 68 لثورة يوليو المجيدة.

حضر مراسم رفع العلم والنشيد الوطني، نائب عمدة المدينة، وممثل من وزارة الخارجية الكندي، وعميد السلك الدبلوماسي، بجانب عدد من أبناء الجالية المصرية في أوتاوا، وأعضاء السلك الدبلوماسي بالسفارة.

يأتي هذا الاحتفال مع احتفال الكنديين من أصول مصرية، بشهر يوليو كشهر التراث المصري في مقاطعة أونتاريو، حيث نظمت السفارة المصرية، بالتعاون مع التجمعات والجاليات المصرية، عددا من الفعاليات واللقاءات الإفتراضية الهامة عبر الإنترنت احتفالا بشهر يوليو كشهر للتراث المصري في المقاطعة.