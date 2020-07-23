أكثر الكلمات إنتشاراً

سد النهضة مايغلاش عليك انتخابات الشيوخ التعايش مع كورونا امتحانات الثانوية العامة حريق إسماعيلية الصحراوي أسعار الذهب الخطيب ومرتضى منصور افتتاح الأسمرات 3 محمود رضا الفريق محمد العصار فيروس كورونا الطقس

ولاية أريزونا الأمريكية: عدد وفيات كورونا تجاوز 3 آلاف شخص

07:16 م الخميس 23 يوليه 2020
ولاية أريزونا الأمريكية: عدد وفيات كورونا تجاوز 3 آلاف شخص

عدد وفيات كورونا تجاوز 3 آلاف شخص

واشنطن - أ ش أ

أعلنت وزارة الخدمات الصحية في ولاية أريزونا الأمريكية، اليوم الخميس، ارتفاع عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى أكثر من 3 آلاف شخص.

وذكرت وزارة الصحة في الولاية، حسبما نقلت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية اليوم، أنه تم تسجيل 89 حالة وفاة جديدة بسبب الفيروس ليرتفع الإجمالي إلى 3083 شخص.

وبلغ عدد حالات الإصابة الإجمالية بالفيروس في الولاية الأمريكية إلى 152 ألفاً 944 شخصاً.

يذكر أن جامعة جونز هوبكنز الأمريكية أعلنت اليوم ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد داخل الولايات المتحدة الأمريكية إلى 3 ملايين و970 ألفا و906 أشخاص على الأقل، وذلك عقب تسجيل 71 ألفا و695 حالة إصابة جديدة.

هذا المحتوى من

أريزونا وفيات كورونا فيروس كورونا

الخبر التالى:

المكسيك: الصين تقرض أمريكا اللاتينية مليار دولار للحصول على "لقاح كورونا"

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 89745

    عدد المصابين

  • 30075

    عدد المتعافين

  • 4440

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 15264082

    عدد المصابين

  • 9240341

    عدد المتعافين

  • 623567

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:أسعار الذهب تواصل ارتفاعها والجرام يسجل رقم قياسي