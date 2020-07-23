ولاية أريزونا الأمريكية: عدد وفيات كورونا تجاوز 3 آلاف شخص

عدد وفيات كورونا تجاوز 3 آلاف شخص

واشنطن - أ ش أ

أعلنت وزارة الخدمات الصحية في ولاية أريزونا الأمريكية، اليوم الخميس، ارتفاع عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى أكثر من 3 آلاف شخص.

وذكرت وزارة الصحة في الولاية، حسبما نقلت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية اليوم، أنه تم تسجيل 89 حالة وفاة جديدة بسبب الفيروس ليرتفع الإجمالي إلى 3083 شخص.

وبلغ عدد حالات الإصابة الإجمالية بالفيروس في الولاية الأمريكية إلى 152 ألفاً 944 شخصاً.

يذكر أن جامعة جونز هوبكنز الأمريكية أعلنت اليوم ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد داخل الولايات المتحدة الأمريكية إلى 3 ملايين و970 ألفا و906 أشخاص على الأقل، وذلك عقب تسجيل 71 ألفا و695 حالة إصابة جديدة.