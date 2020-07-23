في ذكرى ثورة يوليو.. "المرابطون" اللبنانية تؤكد دعمها لدور مصر في المنطقة

(وكالات):

أصدرت حركة الناصريين المستقلين "المرابطون" في لبنان، اليوم الخميس، بيانًا بمناسبة الذكرى الـ٦٨ لثورة ٢٣ يوليو المجيدة، أكدت فيه الدور المركزي التي تقوم به مصر على مستوى الأمة العربية.

وقالت الحركة في بيان وصل مصراوي نسخة منه: "نحن أبناء ورجال هذه الثورة، ونحن ننظر إليكم يا أهلنا في مصر بكل الحب والفخر بأنكم خير من حملتم المبادئ والأهداف التاريخية والمصيرية في المسار الإنساني والحضاري لأمتنا العربية ".

‏‎وأضافت: "إنتفاضة 25 يناير و30 يونيو الشعبية، التي حماها خير أجناد الأرض والقوات المسلحة المصرية كانت امتداداً لثورة الظباط الأحرار بقيادة جمال عبد الناصر الذي نفتخر به وننتسب إليه" .

وأكد المرابطون أن "مصر العزيزة الكريمة قادرة وقوية وحازمة وحاسمة في القضاء على إرهاب وتخريب عصابات الإخوان المتأسلمين والحفاظ على مناعة ومتانة العلاقات الوطنية بين كل أطياف أهلنا المصريين" .

وشدّد المرابطون على أن مصر بوطنية أبنائها العابرة لكل الطوائف وحرصها على الأمن القومي العربي من المحيط إلى الخليج العربي رغم كل هذه الغيوم السوداء التي تظلّلها ستكون دائما وأبدا هي المثل والمثال لأمتها، معرباً عن دورها المركزي في تجميع عناصر القوة الكامنة في أبناء الأمة من أجل حمايتها من كل الشرور الحاقدة التي تريد تفتيتها وتقسيمها وإضعافها .

أما على صعيد حماية الأمن القومي العربي: "فنحن ننظر بعين كبيرة إلى الدور المصري القادم ليس فقط على مستوى مصر إنما على مستوى الأمة العربية"، بحسب المرابطون.

وختم البيان: "انطلاقاً من هنا نرى أن العدوان التركي على أرض ليبيا العربية ومن يدعمه لا يهدد فقط أهلنا الليبيين، وإنما يعكس تهديداً مصيرياً لكل أبناء أمتنا العربية في مغربها ومشرقها، ويؤكد أن هذا الأسلوب التخريبي الإرهابي الذي يمارسه أردوغان خارج حدود تركيا يهدف إلى حماية واقعه السيء، يعكس ارتباكه وسقوطه في الداخل التركي حيث من المتوقع أن تتحالف كل القوى التركية بما فيهم البعض من حزبه لإسقاطه وإنهاء مرحلة من أخطر وأسوأ المراحل في تاريخ تركيا الحديث".