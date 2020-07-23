تونس.. تأجيل سحب الثقة من الغنوشي "لعدم اكتمال النصاب"

تونس - أ ش أ

أعلن مكتب مجلس النواب التونسي، تأجيل تحديد موعد جلسة سحب الثقة من رئيس البرلمان راشد الغنوشي، لعدم اكتمال النصاب.

ذكر ذلك موقع أنباء تونس مساء اليوم الخميس.

وكانت النائبة في البرلمان التونسي عبير موسي حملت الغنوشي مسؤولية دعم ورعاية الإرهاب، وتنفيذ أجندة الإخوان الإرهابية في تونس، وتقول إن استمراره في قيادة البرلمان خطر على الأمن القومي التونسي.