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مفوضية حقوق الإنسان تحذر من كارثة إنسانية في العراق

06:00 م الخميس 23 يوليه 2020
مفوضية حقوق الإنسان تحذر من كارثة إنسانية في العراق

مفوضية حقوق الإنسان تحذر من كارثة إنسانية في العرا

بغداد - أ ش أ:

حذرت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق اليوم الخميس، من كارثة إنسانية، مبدية قلقلها من تردي الوضع الصحي في المحافظات والمدن العراقية.

وقالت المفوضية في بيان أوردته قناة السومرية نيوز "إن المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق تبدي قلقها البالغ من تردي الوضع الصحي في المحافظات والمدن العراقية نتيجة ضعف وانعدام البنى التحتية الصحية وقلة الدعم الحكومي المقدم للمستشفيات والمراكز الصحية والنقص الشديد في مادة الأكسجين وعدم توفر مسحة العينة (pcr)، والمستلزمات الوقائية والأدوية ما تسبب بحصول حالات الوفاة للمصابين بفيروس كورونا".

وأكدت المفوضية "متابعتها ومن خلال فرقها الرصدية شح المستلزمات الصحية والطبية وتخبط الجهات المعنية باختيار أماكن للحجر الصحي للمصابين وعدم تهيئة المستشفيات الكافية، لمواجهة الارتفاع المحتمل في عدد الإصابات بالفيروس وانتهاك لحق الصحة للمواطنين في عموم البلاد".

وشددت على أن "الحفاظ على سلامة وصحة المواطنين من مسؤوليات وزارة الصحة وهي مطالبة باتخاذ القرارات المدروسة وانتهاج الخطط الواقعية لمواجهة الجائحة بكل السبل الممكنة"، مطالبة وزارة الصحة بـ"تكثيف جهودها لدعم المؤسسات الصحية وتوفير كميات الأكسجين الكافية للمصابين بفيروس كورونا؛ لتجنب انهيار الوضع الصحي وحصول كارثة إنسانية في البلاد".

هذا المحتوى من

Asha
العراق حقوق الإنسان كارثة انسانية

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