السودان يُشدد على ضرورة التوصل إلى "اتفاقية مُلزمة" لتشغيل سد النهضة

وكالات:

شدد رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، الخميس، على ضرورة التوصل إلى اتفاقية شاملة وملزمة حول ملء وتشغيل سد النهضة، لتمهيد الطريق أمام التعاون المستقبلي في منطقة النيل الشرقي، حسبما ذكرت وكالة أنباء السودان (سونا).

ودعا حمدوك إلى الامتناع عن اتخاذ أي اجراءات أحادية الجانب من شأنها أن تؤثر سلبًا على المفاوضات التي يقودها الاتحاد الأفريقي، مؤكدًا على موقف السودان الثابت في "مواصلة التفاوض بنية حسنة وإرادة سياسية قوية"، للتوصل إلى اتفاق شامل يكون مقبولا لجميع الأطراف، حول ملء وتشغيل السد.

وأشاد حمدوك بالدور الحيوي لرئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوسا، رئيس الاتحاد الأفريقي الحالي، لقيادته المفاوضات الثلاثية حول السد. كما أثنى على المناقشات البنّاءة التي أجراها خبراء أفارقة، مُشددًا على تمسك السودان بمبدأ "الحلول الأفريقية للمشكلات الأفريقية".

وأكد حمود أن مثل هذا الاتفاق سيفتح الباب أمام التعاون المستقبلي حول مياه النيل الأزرق بين الدول الثلاث (مصر والسودان وإثيوبيا).

وفي وقت سابق، الخميس، أصدر حمدوكقرارا بتكوين لجنة عليا لمتابعة ملف سد النهضة، برئاسته وعضوية كل من وزير شؤون مجلس الوزراء، ووزير العدل، ووزير الري والموارد المائية (عضوا ومقررا)، ووزير الخارجية المكلف، ومدير عام جهاز المخابرات العامة، ومدير هيئة الاستخبارات العسكرية.