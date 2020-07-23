أكثر الكلمات إنتشاراً

سد النهضة مايغلاش عليك انتخابات الشيوخ التعايش مع كورونا امتحانات الثانوية العامة حريق إسماعيلية الصحراوي أسعار الذهب الخطيب ومرتضى منصور افتتاح الأسمرات 3 محمود رضا الفريق محمد العصار فيروس كورونا الطقس

إندونيسا تسجل رقمًا قياسيًا في وفيات كورونا وتتخطى عتبة 100 ألف

03:04 م الخميس 23 يوليه 2020
إندونيسا تسجل رقمًا قياسيًا في وفيات كورونا وتتخطى عتبة 100 ألف

وفيات كورونا ــ صورة ارشيفية

جاكرتا- (د ب أ):

سجلت إندونيسيا أكثر من 110 حالة وفاة على صلة بفيروس كورونا لليوم الثاني على التوالي، الخميس، فيما لم تظهر الجائحة أي علامات على الانحسار في البلاد.

وسجلت البلاد 117 حالة وفاة من جراء كوفيد-19 بعد منتصف الليل ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 4576، بحسب قوة المهام المعنية بالجائحة في البلاد.

وارتفع عدد الإصابات المؤكدة إلى 93 ألفا و657 بعد تسجيل 1906 حالة إصابة جديدة في الـ24 ساعة الماضية، بحسب قوة المهام.

وتم تسجيل رقم قياسي فى عدد الوفيات بلغ 139 شخصا أمس الأربعاء لأسباب على صلة بالفيروس.

وتخطت إندونيسيا الصين بوصفها الدولة صاحبة أعلى عدد إصابات بفيروس كورونا في شرق آسيا.

وفيات كورونا إندونيسا فيروس كورونا الصين

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 89745

    عدد المصابين

  • 30075

    عدد المتعافين

  • 4440

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 15264082

    عدد المصابين

  • 9240341

    عدد المتعافين

  • 623567

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:أسعار الذهب تواصل ارتفاعها والجرام يسجل رقم قياسي