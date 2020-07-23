بريطانيا:"من الواضح" أننا لن نتوصل إلى اتفاق بريكست نهاية الشهر الجاري

لندن- (أ ف ب):

أكد المفاوض البريطاني بشأن ملف بريكست، الخميس، أنه بات "من الواضح" أنه لن يكون من الممكن تحقيق هدف بلاده في التوصل إلى اتفاق مبدئي الشهر الجاري بشأن مرحلة ما بعد انسحاب لندن من الاتحاد الأوروبي.

وقال ديفيد فروست "من الواضح بشكل مؤسف أننا لن نتوصل في يوليو إلى تفاهم مبكر على مبادئ أي اتفاق محتمل"، بعد انتهاء جولة مفاوضات في لندن.

بدوره، أكد نظيره الأوروبي ميشال بارنييه كذلك أنه "من خلال رفضها الحالي الالتزام بشروط المنافسة المفتوحة والمنصفة و(الموافقة) على اتفاق متوازن بشأن صيد السمك، تجعل المملكة المتحدة التوصل إلى اتفاق تجاري في هذه المرحلة أمرا مستبعدا".

وأعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الشهر الماضي أنه يود بأن تعرف دوائر المال والأعمال في بريطانيا بحلول نهاية تموز/يوليو إن كان من الممكن التوصل قريبا إلى اتفاق أم أنه سيكون عليها الاستعداد لانفصال غير منظّم بموجب اتفاق عند انقضاء فترة ما بعد بريكست الانتقالية في 31 كانون الأول/ديسمبر المقبل.

وغادرت بريطانيا التكتل رسميا بعد عضوية استمرت 50 عاما في 31 كانون الثاني/يناير الماضي، لكنها لا تزال تجري معاملاتها بشكل واسع وكأنها لا تزال عضوا في التكتل.

وتهدف المحادثات الجارية للتوصل إلى اتفاق جديد بشأن التجارة وغيرها من المسائل على غرار حقوق الصيد وقواعد حماية البيانات.

لكن شهورا من المحادثات لم تفض إلى تحقيق تقدم يذكر إذ ترفض بريطانيا القبول بالعديد من الشروط التي يطالب بها الاتحاد الأوروبي للوصول بشكل مفتوح إلى سوقها الاقتصادي.

وقال فروست "على الرغم من أننا سنواصل بكل طاقتنا السعي للتوصل إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي، إلا أنه علينا مواجهة احتمال عدم تحقق ذلك".

وأضاف "لذا علينا مواصلة الاستعداد لكافة السيناريوهات المحتملة لنهاية الفترة الانتقالية بحلول أواخر العام الجاري".