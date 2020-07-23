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السعودية: الملك سلمان خضع لجراحة ناجحة لاستئصال المرارة

02:26 م الخميس 23 يوليه 2020
السعودية: الملك سلمان خضع لجراحة ناجحة لاستئصال المرارة

الملك سلمان بن عبد العزيز

وكالات:

أجرى خادم الحرمين الشريفين عملية جراحية بالمنظار لاستئصال المرارة بمستشفى الملك فيصل التخصصي ، تكللت بالنجاح، حسبما أعلن الديوان الملكي السعودي في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس)، الخميس.

ومن المُقرر أن يمضي العاهل السعودي بعض الوقت في المستشفى حسب الخطة العلاجية التي أوصى بها الفريق الطبي، وفق (واس).

كان الديوان الملكي السعودي أعلن أن الملك سلمان (84 عاما) دخل مستشفى الملك فيصل التخصصي، بالرياض لإجراء بعض الفحوصات جراء وجود التهاب فى المرارة .

وكان آخر ظهور علني للملك سلمان في 19 مارس حين ألقى كلمة مدتها خمس دقائق عبر التلفزيون بشأن جائحة فيروس كورونا.

الملك سلمان عملية جراحية استئصال المرارة

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