سوريا: 3 قتلى وأكثر من 20 جريحًا في انفجار سيارة مفخخة برأس العين

دمشق- (د ب أ):

لقي ثلاثة اشخاص على الأقل حتفهم وأصيب أكثر من 20 آخرين، في انفجار سيارة مفخخة في مدينة رأس العين في ريف محافظة الحسكة الشمالي الغربي في سوريا والخاضعة لسيطرة فصائل المعارضة الموالية لتركيا.

وقال مصدر طبي في مستشفى رأس العين لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) إن عدد القتلى والجرحى مرشح للارتفاع، مشيرا إلى أن بين الجرحى نساء وأطفال.

بدوره، قال مصدر في الجيش الوطني، الذي يسيطر على منطقة رأس العين، لـ (د. ب. أ): "انفجرت سيارة مفخخة تم وضعها بين المركز الثقافي ومديرية السجل المدني في مدينة رأس العين ، مشيرة إلى أن السيارة كانت تحمل كمية كبيرة من المتفجرات ما أدى إلى تضرر كثير من المباني والسيارات في المنطقة" .

وأضاف المصدر: "تقوم الشرطة الحرة والجهات الأمنية على متابعة السيارة التي فجرت من خلال كاميرات المراقبة ، وهذه العملية تحمل بصمات وحدات حماية الشعب الكردي باعتبار أن الكثير من السيارات فجرت بذات الطريقة وتم وضعها في مناطق مدنية ".

وشهدت مناطق نبع السلام ، التي تسيطر عليها فصائل المعارضة السورية المدعومة من تركيا في ريفي الحسكة والرقة، عشرات التفجيرات بالسيارات المفخخة والدراجات النارية والعبوات الناسفة راح ضحيتها عشرات القتلى والجرحى أخرها انفجار سيارة مفخخة في مدينة تل ابيض بريف الرقة الشمالي في السادس من الشهر الجاري ما أدى إلى مقتل ستة أشخاص بينهم ثلاثة أطفال، وإصابة أكثر من 10 آخرين .