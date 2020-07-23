كوريا الجنوبية تُجلي رعايا لها من العراق بطائرتين عسكريتين

سول- أ ش أ:

أرسلت الحكومة الكورية الجنوبية، صباح الخميس، طائرتين عسكريتين؛ لإعادة حوالي 300 مواطن من العراق، بعد أن أصبح في حالة تأهب بسبب الوتيرة السريعة لانتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، حيث من المقرر أن يصلوا إلى بلدهم صباح اليوم التالي.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب - على موقعها الإلكتروني - أن طائرتي التزويد بالوقود من طراز كيه سي-330 غادرتا قاعدة جوية في مدينة "كيمهيه"، على بعد 450 كيلومترا جنوب العاصمة "سول"، في الساعة السابعة صباح اليوم بالتوقيت المحلي.

وأضافت أنه من المتوقع أن تصل الطائرتان اللتان ستقلان 297 مواطناً كورياً إلى مطار إنتشون الدولي، غرب سول، في غضون الساعة الثامنة صباح يوم غد الجمعة.

وقالت وزارة الدفاع الكورية- في بيان- إنها قررت استخدام الطائرتين العسكريتين لإجلاء العمال الكوريين الجنوبيين إلى البلاد بسرعة، نظرا لارتفاع العدد اليومي لحالات الإصابة الجديدة بمقدار ألفي حالة يوميا في العراق الذي يعاني نظامه الطبي من الضعف.

وأشارت إلى أنه عادة ما، تستغرق العمليات التحضيرية لإجلاء المواطنين من الخارج أسبوعين على الأقل عند استخدام طائرات مدنية.

ويُتوقع أن تسلم كوريا الجنوبية عبر الطائرتين المتجهتين إلى العراق، 50 ألف كمامة واقية إلى الحكومة العراقية، حيث قدمت وزارة الدفاع 20 ألف كمامة، بالإضافة إلى 30 ألف كمامة قدمتها شركات كورية عاملة في العراق.

وعند عودتهم إلى كوريا، سيخضع العمال الذين تظهر عليهم أعراض فيروس كورونا، لفحوص في المطار، بينما سيخضع الأشخاص الذين لا يعانون من أي أعراض، للاختبارات بعد الانتقال إلى أماكن إقامة مؤقتة.

وأضافت الحكومة الكورية إن أولئك الذين تأتي نتائج اختباراتهم إيجابية، سيتم إرسالهم إلى المرافق الطبية، في حين سيوضع الأشخاص الذين تكون نتائج فحصهم سلبية في العزل الصحي في منشآت محددة لمدة أسبوعين، وهي الفترة المحددة لحضانة الفيروس.

ويُقيم حوالي 500 عامل كوري جنوبي في مدينة كربلاء العراقية، على بعد 120 كيلومترا جنوب بغداد، للمشاركة في مشاريع البناء، وتشهد مواقع البناء في كربلاء سلسلة من الإصابات بكورونا منذ تأكيد أول إصابة بكورونا لعامل أجنبي في يوم 9 يوليو.