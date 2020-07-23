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آليات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل شمال قطاع غزة

10:57 ص الخميس 23 يوليه 2020
آليات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل شمال قطاع غزة

آليات الاحتلال الإسرائيلي

رام الله- أ ش أ:

توغلت عدة آليات عسكرية إسرائيلية في أراضي المواطنين الفلسطينيين شمال بلدة بيت حانون شمال قطاع غزة وسط أعمال تجريف.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وام"، الخميس، بأن 5 آليات عسكرية تضم جرافتين و3 دبابات، انطلقت من مواقع الاحتلال على الشريط الحدودي قرب معبر بيت حانون شمال القطاع توغلت لعشرات الأمتار في أراضي المواطنين، وقامت بأعمال تجريف ووضعت سواتر ترابية في المنطقة المستهدفة.

وتتعمد قوات الاحتلال التوغل بين الفترة والأخرى في أراضي المواطنين الزراعية الحدودية شمال وشرق القطاع وتمنع المزارعين من الوصول إليها لفلاحتها.

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آليات الاحتلال الإسرائيلي طاع غزة لاحتلال الإسرائيلي

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