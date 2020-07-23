الصين: ادعاء واشنطن سرقة قنصلية هيوستن للملكية الفكرية "افتراء خبيث"

وكالات:

وصف المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ وين بين، الخميس، مزاعم الولايات المتحدة بأن القنصلية الصينية في هيوستن تسرق الملكية الفكرية، أنه "افتراء خبيث".

جاء ذلك بعد أن قالت الولايات المتحدة أمس الأربعاء إنها منحت الصين 72 ساعة لإغلاق قنصليتها في هيوستون "لحماية الملكية الفكرية الأمريكية والمعلومات الأمريكية الخاصة"، ما دفع دفع الصين إلى التهديد بالرد على هذه الخطوة.

وعندما سئل المتحدث عن التقارير التي تفيد بأن باحثا صينيا متهما بالاحتيال في الحصول على تأشيرة وإخفاء العلاقات مع الجيش الصيني، أصبح الآن متحصنا في القنصلية الصينية في سان فرانسيسكو، قال وانج في مؤتمر صحفي يومي في بكين، إن الصين حثت الولايات المتحدة على التوقف عن استخدام أي عذر لمضايقة أو قمع العلماء الصينيين في البلاد.

وفي وقت سابق أمس الأربعاء، قال متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية إن إغلاق القنصلية "استفزاز سياسي" وانتهاك للمعايير الدولية والاتفاقات الثنائية بين الصين والولايات المتحدة.