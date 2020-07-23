الصين تعلن تسجيل 22 إصابة جديدة بكورونا في البر الرئيسي

بكين - (د ب أ):

أعلنت لجنة الصحة الوطنية الصينية اليوم الخميس أنها تلقت تقارير عن تسجيل 22 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي الصيني يوم أمس، من بينها 19 حالة إصابة محلية.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن اللجنة القول في تقريرها اليومي إنها لم تسجل حالات وفاة بسبب المرض يوم أمس.

وفي يوم الأربعاء، خرج 15 مريضا مصابا بكورونا من المستشفيات بعد تعافيهم.

وحتى يوم أمس، تم تسجيل ما إجماليه 83729 حالة إصابة مؤكدة في البر الرئيسي الصيني، من بينها 240 حالة لا تزال تتلقى العلاج الطبي.

وقالت اللجنة إن ما إجماليه 78855 شخصا خرجوا من المستشفيات بعد تعافيهم، فيما توفي 4634 شخصا بسبب المرض.