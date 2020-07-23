كوريا الجنوبية تسجل ارتفاعا في إصابات كورونا

سول - (د ب أ):

نقلت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية عن "المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها" أن السلطات الصحية في البلاد سجلت 59 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم الخميس.

ومن بين الإصابات الجديدة، هناك 39 حالة انتقلت محليا، وهو العدد الأعلى خلال 18 يوما.

وبهذا يرتفع إجمالي حالات الإصابة المسجلة في البلاد إلى 13938 حالة . وسجلت كوريا الجنوبية إجمالا 297 حالة وفاة.

ووفقا للتقرير، فإن ارتفاع حالات الإصابة المحلية يرتبط بسلاسل عدوى تعود لوحدة عسكرية ودور رعاية.

وذكرت يونهاب أن الحالات القادمة من الخارج مستمرة في الزيادة بأكثر من عشر حالات في اليوم، لليوم الثامن والعشرين على التوالي.