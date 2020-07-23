طوكيو تسجل رقمًا قياسيًا جديدًا في الإصابات بفيروس كورونا يتجاوز الـ300 حالة

طوكيو - (أ ش أ):

أعلن مسؤول في حكومة مدينة طوكيو، اليوم الخميس، أن العاصمة سجلت رقمًا قياسيًا خلال يوم واحد للإصابات بفيروس كورونا المستجد، تجاوز الـ300 حالة.

وأشارت وكالة الأنباء اليابانية كيودو إلى أن الرقم المسجل يتجاوز الرقم الرقم القياسي السابق، والبالغ 293 الذي تم تأكيده يوم الجمعة الماضي، كما يمثل المرة الأولى التي تتجاوز فيها الـ300 إصابة.

وشهدت طوكيو وبعض المناطق الحضرية الأخرى في اليابان ارتفاعات حادة في الحالات المؤكدة منذ رفع حالة الطوارئ على مستوى البلاد بالكامل في أواخر مايو.