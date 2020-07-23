جيش الاحتلال يعزز قواته على الحدود مع لبنان بعد تهديدات من حزب الله
تل أبيب - (د ب أ):
أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الخميس تعزيز قواته على الحدود مع لبنان، بعد تهديدات من حزب الله.
وكتب أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي على موقع تويتر :"نظرا لتقييم الوضع ... تقرر إرسال تعزيز بقوات مشاة إلى القيادة الشمالية العسكرية".
يأتي هذا في ظل تهديدات من حزب الله للرد على اغتيال إسرائيل أحد قادته في سوريا مؤخرا بغارة استهدفت الأراضي السورية.
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