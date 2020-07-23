أكثر الكلمات إنتشاراً

سد النهضة مايغلاش عليك انتخابات الشيوخ التعايش مع كورونا امتحانات الثانوية العامة حريق إسماعيلية الصحراوي أسعار الذهب الخطيب ومرتضى منصور افتتاح الأسمرات 3 محمود رضا الفريق محمد العصار فيروس كورونا الطقس

وسائل إعلام ليبية: الجيش يسقط طائرة استطلاع تركية غربي سرت

02:15 ص الخميس 23 يوليه 2020
وسائل إعلام ليبية: الجيش يسقط طائرة استطلاع تركية غربي سرت

أرشيفية

بنغازي (ليبيا) (د ب أ):
أفادت وسائل إعلام ليبية في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس يأن منصات الدفاع الجوي بالجيش الوطني الليبي أسقطت طائرة استطلاع تركية غربي مدينة سرت.
و قال اللواء أحمد المسماري، المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، إن "الجيش الليبي يعد العدة لتحرير الوطن من الإرهابيين والتدخلات الأجنبية في البلاد، من خلال تحسين منظومات الدفاع والقوات الجوية ودعم كافة الأسلحة الليبية بالجيش".

وأضاف: "نبشر الليبيين أن الجيش يستعد لتحرير البلاد من الإرهابيين والمرتزقة".

منصات الدفاع الجوي طائرة استطلاع الجيش الوطني الليبي سرت

الخبر التالى:

ترامب يعتزم إرسال مئات من القوات الاتحادية إلى مدن أمريكية

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 89745

    عدد المصابين

  • 30075

    عدد المتعافين

  • 4440

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 15264082

    عدد المصابين

  • 9240341

    عدد المتعافين

  • 623567

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:وسائل إعلام ليبية: الجيش يسقط طائرة استطلاع تركية غربي سرت