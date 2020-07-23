البحرية الملكية السعودية تعوّم أول سفينة من مشروع السروات

الرياض - (د ب أ)

احتفلت القوات البحرية الملكية السعودية، بمراسم تعويم السفينة الأولى لمشروع السروات "سفينة جلالة الملك الجبيل" من نوع كورفيت "أفانتي 2200" الذي أقيم عبر بث مباشر بين قيادة القوات البحرية وحوض بناء السفن التابع لشركة نافانتيا بمدينة سان فرناندو بإسبانيا.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس" مساء الأربعاء، أن سفن مشروع السروات "تتميز بكونها تتضمن أحدث الأنظمة القتالية للتعامل مع التهديدات الجوية كافة، السطحية وتحت السطحية وكذلك الحروب الإلكترونية التي تفوق بقدراتها الكثير من سفن بحريات العالم"، مشيرة إلى أن "سفن مشروع السروات يُعد إضافة جبارة لقدرات القوات البحرية لحماية مقدرات ومصالح الوطن البحرية, بالإضافة إلى تصنيع خمس سفن عسكرية, ويشمل الخدمات التدريبية للأطقم ومشبهات التدريب والخدمات اللوجيستية والدعم الفني والإمدادي اللاحق طويل الأجل".

ومن المتوقع وصول " سفينة جلالة الملك الجبيل" إلى المملكة نهاية عام 2021 ،على أن تسلم السفن الأخرى نهاية عام 2023.

ويعد مشروع السروات نتاج الشراكة بين الشركة السعودية للصناعات العسكرية وشركة نافانتيا الإسبانية، لبناء السفن الخمس لصالح القوات البحرية السعودية تحقيقاً وتفعيلاً لإعلان ولـي العهـد وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، بتوطين 50% من إجمالي الإنفاق العسكري بحلـول عـام 2030 ، فـي حـين سيسهم هذا المشروع في توطين مايصل إلى 60% من القدرات التقنية للمملكة وتطوير منظومة الدفاع السعودية.

ومن المقرر أن يكون تصنيع وبناء الكورفيت الخامس بالكامل بالمملكة ، على أن يجهز نظـام إدارة القتال السعودي "حـزم" ويركب على الكورفيت الرابع والخامس داخل المملكة.

ويشارك 11 مهندسًا ومهندسة سعوديين بالعمل على مشروع السروات لبناء سفن "أفانتي 2200" المشترك على مدى24 إلى 36 شهرًا.