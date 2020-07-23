الأمير فيليب يسلم منصبه العسكري الشرفي لكاميلا بعد 67 عامًا من الخدمة

لندن - (د ب أ)

سلم الأمير فيليب، زوج ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية، اليوم الأربعاء، كاميلا دوقة كورنوال، قرينة ابنه الأمير تشارلز، منصبه العسكري الشرفي.

وشارك فيليب، البالغ من العمر 99 عامًا، وهو أيضا دوق إدنبره، بعض المناسبات منذ الإعلان عن تقاعده من معظم الواجبات العامة في أيار/مايو 2017.

وفي ظهور نادر اليوم الأربعاء، قام الأمير بتسليم منصبة كقائد فوج البنادق، الذي احتفظ به منذ ما يقرب من 70 عامًا، إلى كاميلا.

وقالت العائلة الملكية، إنه منذ عام 1953 كان فيليب القائد الشرفي لفوج البنادق، أكبر فوج في الجيش البريطاني.

وقامت الملكة التي تبلغ من العمر 94 عامًا بتسليم بعض واجباتها الملكية لابنها الأكبر، ووريثها الأمير تشارلز.

يشار إلى أن الأمير فيليب، هو أقدم قرين لعاهل والأطول خدمة في التاريخ البريطاني، ووصفته الملكة بأنه "قوتها ودليلها المستمر".