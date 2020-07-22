الصين: سفارتنا في واشنطن تلقت تهديدات بهجمات بالقنابل والقتل

وكالات

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، هوا تشونينج، اليوم الأربعاء، إن السفارة الصينية في واشنطن تلقت تهديدات بالقتل والتعرض لهجمات بالقنابل مشيرة إلى أن المسؤولية في ذلك تقع على عاتق الحكومة الأمريكية، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وبعد أن طلبت الولايات المتحدة من الصين إغلاق قنصليتها في هيوستون وسط اتهامات واسعة النطاق لمسؤولين صينيين بالضلوع في أنشطة تجسس قالت المتحدثة على تويتر "نتيجة لحملات التشوية والكراهية التي تؤججها الحكومة الأمريكية تلقت السفارة الصينية تهديدات بالقتل والقنابل".

وأمهلت الولايات المتحدة، في وقت سابق من اليوم، الصين 72 ساعة لإغلاق قنصليتها في هيوستون وسط اتهامات واسعة النطاق بضلوع مسؤولين صينيين في أنشطة تجسس في خطوة تمثل تدهورا كبيرا في العلاقات بين أكبر اقتصادين في العالم.

ووصفت وزارة الخارجية الصينية الإجراء بأنه "تصعيد غير مسبوق" وهددت باتخاذ إجراءات انتقامية لم تحددها.