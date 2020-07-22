وزير خارجية فرنسا يصل إلى بيروت لإجراء مباحثات مع المسؤولين اللبنانيين

بيروت - ( د ب أ )

وصل مساء اليوم الأربعاء، وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، إلى مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، في زيارة رسمية تستمر حتى يوم الجمعة المقبل، يلتقي خلالها كبار المسؤولين اللبنانيين.

ويلتقي وزير الخارجية غدًا الخميس، الرئيس اللبناني العماد ميشال عون، ورئيس مجلس الوزراء حسان دياب، ورئيس مجلس النواب نبيه بري ووزير الخارجية ناصيف حتي، ويعقد معه مؤتمراً صحافياً.

تأتي زيارة لودريان فيما يعاني لبنان من أسوأ أزمة اقتصادية منذ الحرب الأهلية التي اندلعت بين عامي 1975 و1990.