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ساسة من "الخضر" الألماني يتلقون خطابات تهديد من متطرفين يمينيين

11:24 م الأربعاء 22 يوليه 2020
ساسة من "الخضر" الألماني يتلقون خطابات تهديد من متطرفين يمينيين

حزب الخضر الألماني

برلين - (د ب أ)

تلقى ثلاثة ساسة من حزب الخضر الألماني، على المستوى الاتحادي خطابات تهديد تحمل توقيع " إن إس يو 2.0"، وفقًا لما صرح به متحدث باسم الكتلة البرلمانية، للحزب لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) مساء اليوم الأربعاء.

وتشير حروف "إن إس يو" إلى اختصار لعبارة "نازيون جدد تحت الأرض" وهي خلية يمينية متطرفة كانت أُدِيْنَتْ في عام 2018، بقتل عشرة أشخاص من أصول أجنبية، ثمانية من أصول تركية وتاسع من أصل يوناني، وشرطية ألمانية، بالإضافة لارتكاب عدة جرائم سطو مسلح، وذلك في الفترة من عام 2000 وحتى عام 2007.

وكانت الخلية تضم ثلاثة أشخاص، هم أوفه موندلوز وأوفه بونهارت "توفيا" وبياتا تشيبه التي تم الحكم عليها بالسجن المؤبد في عام 2018.

كما أكد بليت أوناي، عمدة مدينة هانوفر والذي ينتمي أيضا لحزب الخضر، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أنه تلقى خطاب تهديد من يمينيين متطرفين يحمل توقيع " إن إس يو 2.0".

وقال أوناي إنه يتلقى خطابات تهديد كثيرة نسبيًا، منها ما له علاقة بأسرته أيضًا "وأنا آخذ هذا على محمل الجد للغاية".

ومنذ عام 2018، تلقى نحو 70 سياسيًا وأشخاص آخرون رسائل إلكترونية تحوي تهديدات بالقتل وموقعة باسم "إن إس يو 2.0"، وقد تزايدت الرسائل الإلكترونية في الأيام الماضية.

ويُعْتَقَد أن بيانات شخصية لضحايا في ثلاث حالات في ولاية هيسن تم سرقتها من حواسب تابعة للشرطة، ولم يتم كشف ملابسات هذه الجرائم بعد.

حزب الخضر الألماني برلين مدينة هانوفر

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