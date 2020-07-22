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محتجو بلغاريا يطالبون باستقالة رئيس الوزراء وحكومته

11:22 م الأربعاء 22 يوليه 2020
محتجو بلغاريا يطالبون باستقالة رئيس الوزراء وحكومته

رئيس وزراء بلغاريا بويكو بوريسوف

صوفيا - (د ب أ)

شارك الآلاف من البلغار في احتجاجات، جرت مساء اليوم الأربعاء، لليوم الرابع عشر على التوالي، مطالبين باستقالة رئيس الوزراء بويكو بوريسوف وحكومته.

وفي العاصمة صوفيا، ألقى المتظاهرون قبعات البيسبول على المحكمة، على ما يبدو للمطالبة باستقالة النائب العام إيفان جيشيف، الذي غالبا ما يرتدي مثل هذه القبعات.

وردد المتظاهرون هتاف "انتخابات جديدة" أمام مقر الحكومة الرئيسي ثم ساروا في وسط مدينة صوفيا وهم يقرعون الطبول ويلوحون بالأعلام الوطنية، كما أغلقوا الشارع الرئيسي بالمدينة، وشوارع مهمة أخرى وأحد الجسور الرئيسية.

ونجت حكومة بوريسوف الائتلافية، التي تتولى مقاليد الأمور في البلاد منذ مايو 2017، من تصويت بحجب الثقة في البرلمان أمس الثلاثاء بعد أن دعا الاشتراكيون المعارضون إلى التصويت، متهمين الحكومة بالفساد.

وكان بوريسوف أعلن في وقت سابق عن تعديل وزاري وتحدث عنه مع شركائه في الائتلاف اليوم الأربعاء، لكن لم يتم الكشف عن أي تفاصيل في هذا الشأن.

بويكو بوريسوف رئيس وزراء بلغاريا بلغاريا

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